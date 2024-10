Si è introdotta all’interno di una profumeria di Alghero e ha rubato 12 confezioni di profumi per un valore complessivo di mille e quattrocento euro.

Un dipendente, dopo aver notato l’assenza di diversi prodotti, ha segnalato il problema e grazie alle immagini registrate dalle telecamere della videosorveglianza e al lavoro svolto dalla Polizia del commissariato della città catalana si è riusciti a risalire all’identità della donna.

Si tratta di una 34enne residente in un paese della provincia di Sassari, con precedenti di polizia, che è stata denunciata in stato di libertà per furto aggravato.