Si è impossessata delle chiavi della sua vicina di 74 anni per poi entrare in casa e rubarle 10mila euro in contanti.

E’ successo nel fine settimana a Cagliari. I carabinieri hanno arrestato in via Campania, Lia Piredda, 78enne vedova e incensurata, per furto aggravato in abitazione.

La donna, dopo essere stata individuata dai militari, ha spontaneamente riconsegnato la refurtiva. E' stata processata per direttissima e condannata a sei mesi con pena sospesa.