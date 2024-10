Con 51 voti, la Fillea – Cgil si conferma la prima forza sindacale del cementificio di Samatzai battendo la Feneal Uil per nove preferenze. Tuttavia, il sistema elettorale non premia la lista più votata e il rinnovo delle cariche sindacali si chiude sul due a due. I nove voti ottenuti da Stefano Sanna, alla sua prima candidatura, non sono abbastanza per portare a tre i delegati della Cgil mentre è sonora la bocciatura per Giorgio Boi che ottiene 4 preferenze.

Rispetto a tre anni fa, nulla cambia fra i lavoratori eletti nelle Rsu. Sono confermati per la Fillea, Luigi Sculco (19 voti) e Luigi Cappai (18) mentre per la Feneal Marco Di Santi (18) e Massimiliano Cogotti (7 voti), arrivato a pari merito con Gigi Mocci e Stefano PiIia ma favorito dalla posizione in lista.

Un testa a testa si è invece sviluppato nella elezione del RLSSA (Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza, Salute, Ambiente). Al termine del conteggio, la vittoria è per Marco Di Santi (47 voti) con un solo voto di scarto su Luigi Sculco, da nove anni in carica.

In attesa di entrare nel vivo del suo ruolo, il neoeletto dice: “Sono contento sicuramente per la segreteria che ci ha sempre sostenuto in questi anni e ci ha fatto crescere. I colleghi hanno apprezzato il lavoro svolto in questi anni e adesso mi hanno premiato con questo risultato. Farò il massimo per tutti i lavoratori, nessuno escluso”.