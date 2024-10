“Si trova in una situazione di vera e propria emergenza la Rsa di Monastir della Fondazione Stefania Randazzo ormai da oltre dieci giorni senza i direttori sanitario e amministrativo e in carenza di medici e operatori”.

È questa la denuncia arriva dalla Fp Cgil di Cagliari che in una nota, sottolinea come, “Nonostante le diverse segnalazioni, prima alla Fondazione, poi all’Ats e all’assessorato regionale alla Sanità, poi al Comando dei Carabinieri per la tutela della Salute, non ha avuto alcuna risposta né rassicurazioni”.

“Una situazione particolarmente seria – ribadisce il Sindacato – se si considera che si tratta di figure professionali essenziali per lo stesso accreditamento del servizio svolto e del suo regolare funzionamento. Il direttore sanitario che, come gli altri colleghi, ha dato le dimissioni, ha un ruolo delicato sotto il profilo assistenziale, anche sul piano della responsabilità professionale per quanto riguarda la cura e i servizi verso i pazienti”.

“I ritardi nella sostituzione – si legge al termine del comunicato – di queste figure professionali sono del tutto inaccettabili per la Fp Cgil, perché pregiudicano la correttezza del servizio sotto il profilo sanitario, assistenziale e organizzativo. In altre parole, in questo momento, alla Rsa di Monastir, mancano le condizioni organizzative essenziali per proseguire la sua attività. L’auspicio del sindacato è che i responsabili della struttura e i soggetti istituzionali competenti intervengano immediatamente per sanare questa gravissima emergenza”.