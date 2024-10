Rottura della condotta fognaria in corrispondenza di un pozzetto in cemento in località Domo Bianca, al di sotto del viadotto della strada Due Mari, con conseguente fuoriuscita di reflui fognari diretti al depuratore di San Marco.

Il sindaco Mario Bruno, informato dal Servizio Ispettorato Ripartimentale di Sassari del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, ha richiesto un intervento urgente ad Abbanoa allo scopo di scongiurare problematiche relative all'inquinamento del suolo, delle acque nonché a garantire la pubblica salute e la tutela degli habitat.

L'impresa, come comunicato dal responsabile territoriale del gestore unico, ha adottato tutte le iniziative volte a limitare danni e disagi, eseguendo i primi interventi preliminari alla definitiva riparazione che avverrà nelle prossime ore, col monitoraggio del competente ufficio Ambiente del comune di Alghero. La presenza di una sola condotta fognaria sull'intero percorso di arrivo al depuratore è una delle criticità già all'esame del tavolo tecnico insediatosi nei giorni scorsi a Sant'Anna e costituito dagli enti che, a vario titolo, hanno competenza sulla progettazione, gestione e controllo del sistema fognario cittadino.