La barca dell'associazione New Sardiniasail - si occupa del recupero di minori con problemi penali in collaborazione con il Dipartimento di Giustizia di Cagliari con il progetto Rotta della Legalità – che il 6 aprile parteciperà alla regata Garmin Marine Romax2.

Al timone Simone Camba, presidente dell'associazione, Francesco Cappelletti velista, unico italiano, che ha partecipato all'ultima edizione del Golden Globe Race.

La cerimonia si è svolta al Cantiere Navale di Ponente di Cagliari con Jessika della Polisportiva Olimpia madrina dell'evento. Una gran sorriso e tanta gioia per i componenti dell'associazione pronti alla prima prova agonistica di rilievo. La RomaX2 è una delle regate più impegnative del panorama italiano, circa500 miglia lungo il Tirreno.

“Sarà una grande esperienza agonistica e sportiva – sottolinea il presidente Simone Camba che sarà al timone della barca- ma anche di formazione per i ragazzi che hanno lavorato e parteciperanno alla preparazione della barca. Inoltre potranno imparare tanto da Francesco Cappelletti che dopo l'esperienza oceanica ha scelto di salire a bordo di Fotodinamico con New Sardiniasail”.

Soddisfatto della scelta anche Francesco Cappelletti che ha conosciuto Simone Camba e New Sardiniasail all'evento "Vite da Mare” organizzato dal coordinamento di 13 tra circoli Fiv e associazioni veliche cagliaritane che vogliono promuovere la vela in città. “Una bella emozione lavorare e collaborare con Simone ed i ragazzi in questa preparazione ad una regata che affronteremo con grande impegno”.

La partecipazione alla regata è stata resa possibile dal main sponsor Fotodinamico e dagli sponsor tecnici ovvero Raymarine, Osculati, Lombardini Marine, nel 2019 si sono associate due aziende italiane che credono nel progetto: Bamar che ha fornito soluzioni tecnologiche per l'avvolgimento delle vele e Slam che si occuperà dell'abbigliamento tecnico dell'equipaggio.

Giro 34 Lima Fotodinamico, acquistato dal mitico Cino Ricci, ha subito un refiting totale per renderla affidabile e pronta per la grande altura. La preparazione della barca sarà realizzata nella base della Lega Navale di Cagliari che da tempo sostiene New Sardiniasail