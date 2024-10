Rotonda di via Cadello, il Comune di Cagliari risponde alle proteste per la chiusura del distributore di fronte all'ex Motel Agip.

"Altro che lavori del Comune - fa sapere il Municipio - i gestori del distributore di benzina di via Santa Maria Chiara lasciano la struttura per una sentenza di sfratto passata in giudicato. Già dal 2011 sapevano di dover abbandonare l'impianto ma avevano deciso di fare ricorso in Cassazione".

Il Comune insiste: "Cassazione che con sentenza 23439/2014 ha deciso definitivamente per lo sfratto, già fissato per il 29 aprile prossimo. E' squallido - denunciano gli amministratori cagliaritani - come di nuovo questa amministrazione sia accusata per la chiusura di attività private con motivazioni pretestuose da parte di gestori che avevano già problemi legati alla loro impresa. E' l'ennesima volta, ma in questo caso il Comune ha deciso di adire le vie legali disponendo una querela per diffamazione".