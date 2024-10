TOCCO (FI) SOLLECITA LA GIUNTA

<<SI RIVEDA IMMEDIATAMENTE L’INTERVENTO SULL’ASSE MEDIANO. A RISCHIO I POSTI DI LAVORO>>

“Qui c’è il rischio di una desertificazione commerciale senza precedenti, con la perdita di centinaia di posti di lavoro”.

Lo ha detto il consigliere regionale e comunale Edoardo Tocco (FI) che ha incontrato questa mattina alcuni operatori delle attività commerciali, con i dipendenti, dei quartieri disegnati ai piedi dell’Asse mediano, tra via Cadello, via Santa Maria Chiara a Pirri e via Dei Valenzani. Un vertice che è andato avanti per tutta la mattinata, con un’analisi del progetto per la realizzazione di una rampa d’accesso che si apre sulla bretella alternativa alla statale 131.

”Abbiamo approfondito le problematiche di una zona che da ormai dieci giorni è intrappolata, con strade chiuse al traffico o, peggio ancora, incolonnamenti insopportabili alla periferia della città. Si tratta di un tratto della viabilità che già precedentemente presentava delle criticità”.

L’inizio dei lavori ha prodotto caos e disagi che hanno provocato il grido d’allarme degli imprenditori commerciali e artigianali della zona. Tantissimi i posti di lavoro a rischio.

“Si pensi che la grande fetta di negozianti pensano di mettere i loro addetti in cassa integrazione, viste le perdite d’incassi subita in questi ultimi giorni. Un disastro”.

L’appello. “C’è stata la promessa di una rimodulazione del progetto - conclude Tocco -. La giunta trovi una viabilità alternativa in grado di non bloccare le attività produttive del quartiere. Il commercio è in forte sofferenza in diverse strade del centro a causa dei lavori infiniti, con diversi cantieri che denotano la mancanza di strategia dell’esecutivo che governa la città. Si cambi metodo prima che sia troppo tardi e ci possano essere degli effetti negativi sui lavoratori”.