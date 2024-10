Vanno avanti i lavori per la realizzazione della rotatoria al km 89,120 della strada statale 129, nota come “Trasversale Sarda”, in corrispondenza dell’intersezione con la strada di accesso all’abitato di Bortigali.

L’intervento (costo complessivo circa 300mila euro), è stato progettato dal comune e finanziato dalla Regione Sardegna, in base a una convenzione stipulata con l’Anas nel dicembre 2016.

Per poter ultimare i lavori, rimane ancora l’interdizione al traffico dell’accesso in entrata e in uscita all’abitato di Bortigali concordato con l’Amministrazione comunale, con deviazione in loco sulla viabilità alternativa.