La cooperante di Samugheo Rossella Urru, sposerà sabato prossimo nel suo paese il collega spagnolo Enric Gonyalons.

I due erano rimasti rinchiusi insieme per 270 giorni in una prigione del Mali, dopo essere rimasti vittime di un sequestro, mentre si trovavano in Algeria. I due volontari erano impegnati per due associazioni internazionali diverse ma per la stessa missione umanitaria nel campo profughi Saharawi, nel deserto algerino, quando, il 22 ottobre del 2011, erano stati sequestrati al termine di una sparatoria.

Con Rossella ed Enric era stato rapito anche Ainhoa Fernandez de Rincon, avvocato spagnolo. Il rapimento dei tre si era concluso soltanto il 18 luglio 2012. Rossella Urru continua a lavorare nella cooperazione internazionale e a Samugheo in molti in paese l'hanno vista in questi anni con il suo fidanzato ed ex compagno di prigionia.