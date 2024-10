Quest’estate la Luna mette radici a Castelsardo.Il 20, 21 e 22 luglio, nel bellissimo centro storico, si svolgerà il Festival internazionale “Rooted Moon in Castelsardo”.

Il Festival, giunto alla sua terza edizione, si tiene grazie al patrocinio e al contributo del Comune di Castelsardo. Sono inoltre promotori e sostenitori del Festival la Scuola internazionale londinese “East15” che, in collaborazione con la “University of Essex”, si occupa di formare giovani attori e artisti provenienti da tutto il mondo, e la Fondazione culturale sudamericana “Institute Hercule Florence”, con sede a San Paolo del Brasile, che ha come missione il sostegno e la valorizzazione della cultura in tutte le sue forme ed in ogni parte del mondo.

In quei tre giorni di luglio la magia del borgo antico di Castelsardo incontrerà la Luna, che non arriverà da sola. Giovani compagnie teatrali, giovani artisti di teatro, di teatro fisico ed artisti di strada, giovani musicisti arriveranno da tutto il mondo per celebrare l’incontro.

Il pubblico sarà coinvolto dagli artisti in numerose performance, incontri, workshops che costituiranno una opportunità unica per vivere da vicino e informalmente le nuove tendenze internazionali nel campo dell’arte in molte sue forme.

L’organizzazione del Festival è curata da uno staff internazionale di giovani artisti e operatori culturali che, grazie alla sensibilità dell’Amministrazione Comunale, e con l’obiettivo di fondere culture e forme d’arte provenienti da diverse parti del pianeta, faranno di Castelsardo per tre giorni una imprevedibile e sorprendente fucina di azione, emozione, sperimentazione, poesia, modernità.