La notte scorsa, gli agenti del Commissariato di Alghero hanno arrestato un 48enne algherese accusato di furto aggravato e danneggiamento.

Gli operatori della Squadra Volante, durante un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in una via del centro cittadino, dove era stata segnalata una persona intenta a rubare su auto in sosta.

Giunti sul posto, gli agenti hanno notato una vettura con il deflettore posteriore rotto e in prossimità del veicolo un arnese da lavoro, utilizzato presumibilmente per infrangerne il vetro. Poco dopo, i poliziotti hanno sentito un forte rumore di vetri infranti provenire da una via adiacente e arrivarti sul posto, hanno sorpreso un uomo che rovistava all’interno di un auto in sosta.

Il 48enne, che avrebbe usato un martello recuperato dagli agenti per infrangere il vetro, è stato bloccato e arrestato. Secondo quanto accertato dalla polizia, l’uomo ha sottratto diversi oggetti da altre due autovetture.