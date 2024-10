Una valanga di voti per Romano Massa, 54 anni, riconfermato alla guida delle 65 Pro Loco: un ampio successo e consenso che le Pro Loco hanno dato con fiducia per la grande forze dimostrata in questi 12 anni trascorsi sempre al fianco delle associazioni impegnate nel mondo del folklore.

Nella splendida cornice del Colle di Santa Maria Maddalena, a Guamaggiore, si è tenuta l'Assemblea Provinciale delle Proloco della Provincia di Cagliari. Sono state 61 le Pro Loco votanti in rappresentanza di circa 7000 iscritti. Uomini e donne che ogni anno organizzano nella sola Provincia di Cagliari non meno di 700 eventi, tra Sagre, Manifestazioni Culturali, Feste Religiose e Spettacoli Musicali.

A fare gli onori di casa lo storico sindaco Nello Cappai e Giantonio Tronci Presidente della Proloco. Insediato l'ufficio elettorale composto dagli impeccabili Mirko Mereu, Beta Congiu,Gianni Bassu e Tore Pilia, all'unanimità sono stati designati i delegati all'Assemblea Nazionale dell'Unpli: si tratta di Mario Ziulu, Efisio Protto, Romano Massa e Gioacchino Piseddu.

Si è proceduto poi all'elezione del Comitato Provinciale di Cagliari. E' stato un plebiscito per Romano Massa, presidente della Proloco Uta. Per lui una straordinaria riconferma, un consenso unanime mai registrato negli ultimi 30 anni: 60 voti su 61. Dietro di lui gli altri sei componenti il Comitato, nell'ordine: Gloria Atzei con 34 voti (Sarroch), Renato Marongiu con 32 voti (Villasor), Gioacchino Piseddu, con 31 voti (Ortacesus), Pisu Alessandro (Settimo San Pietro) e Lisci Diego (San Sperate) entrambi con 22 voti e Pisu Osvaldo con 18 voti (Soleminis).

Al termine breve riunione del nuovo direttivo con l'assegnazione delle cariche apicali. Sono stati eletti Romano Massa Presidente, Gioacchino Piseddu vice Presidente e Gloria Atzei Segretaria. “A tutti loro – scrive in un post riassuntivo Carlo Carta – auguroni e soprattutto buon lavoro, tutti insieme, davvero, possiamo dare una vigorosa sterzata a questa stagione turistica che non si preannuncia tra le migliori, concentrandoci ancora di più sui nostri Territori e sui nostri nuovi progetti, forza Ragazzi”.