Ancora una volta l’Amministrazione comunale di Romana guidata dalla Sindaca Lucia Catte si è vista approvare i due progetti del Servizio Civile Nazionale “Romana solidale” e “Tuteliamo il territorio”.

Saranno 8 in totale i volontari, tra i 18 e i 28 anni, che saranno impegnati per 12 mesi, con un compenso mensile di mensile di 439,50 euro, erogato dal Dipartimento per la Gioventù.

Per quanto concerne il primo, i volontari saranno impegnati nel miglioramento del benessere della comunità e della coesione sociale, offrire agli anziani residenti servizi di sostegno nelle attività quotidiane e nella vita di relazione agli stranieri servizi di sostegno nella vita quotidiana e servizi di sostegno all’integrazione sociale.

Nello specifico si cercherà di supportare gli utenti nello svolgimento di attività come il disbrigo di piccole commissioni e pratiche burocratiche, accompagnarli alle farmacie, ambulatori e presidi sanitari, Garantire la loro mobilità attraverso il taxi sociale, organizzare incontri a tema per coinvolgere gli anziani e l’intera popolazione, oltre che garantire il sostegno relazionale anche attraverso la partecipazione ad attività organizzate dagli attori della comunità.

Per quanto riguarda gli stranieri, si promuoveranno attività di segretariato sociale incontri sul tema dell’integrazione e attività che consentano l’integrazione nella comunità organizzate da attori del territorio. Saranno rilevate anche le loro necessità.

Il secondo ha come finalità la promozione della conoscenza del rischio e la cultura della prevenzione, potenziando l’attività di monitoraggio del territorio per prevenire incendi boschivi. Prevista anche un’attività di sensibilizzazione della popolazione sulle conseguenze dei comportamenti scorretti.

Sarà effettuata una ricognizione delle zone a rischio, l’organizzazione di un concorso, di escursioni, la creazione di un opuscolo informativo, e la promozione di fasi di monitoraggio e sorveglianza.

La domanda di partecipazione potrà presentata solamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it” entro il 10 ottobre alle 14.00.