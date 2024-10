È stata pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Romana, la graduatoria dei vincitori della prima edizione del concorso “Romana nel paesaggio e nel tempo”, bandito dall’Amministrazione comunale guidata dalla Sindaca Lucia Catte.

Una valida iniziativa culturale che, nelle intenzioni degli amministratori «intende incrementare l’interazione tra la cultura storica e le moderne espressioni dell’arte, valorizzare l’arte dei murales, come forma artistica espressiva e d’immediata comunicazione, recuperare il proprio patrimonio architettonico soggetto a degrado, attraverso la promozione della creatività e dell’arte, tramite l’offerta di momenti di partecipazione e di visibilità per artisti, stimolare valori positivi come il senso di appartenenza alla comunità, di ricerca di valori nel proprio passato da applicare nello sviluppo del futuro».

Uno dei requisiti richiesti era quello di ritrarre alcuni momenti legati alla cultura e all’identità del paese. I quattro murales vincitori portano il titolo di “Tosatura” di Mario Gaspa, “Costume e colori per Brancaleone Cugusi da Romana” di Angelo Lai, “Madre natura a Romana” di Alessandra Carloni e “L’attesa” di Francesco Farina. Entrambe saranno realizzate nelle appositi sueprfici murarie scelte dall’Amministrazione.