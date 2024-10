Una Chiesa costruita all'interno di una cavità naturale in un sito, che secondo la leggenda, avrebbe ospitato, per un certo periodo di tempo, San Lussorio.

Ed è prorio questo Santo che Romana si prepara a festeggiare con una serie di appuntamenti che avranno inizio lunedì 20 agosto alle 18.30, prorpio presso il Santuario, con la recita dei Vespri e la celebrazione della Santa Messa cantata dal coro "Su Romanesu". Seguirà, alle 20.30, la cena a base di carne di vitello (costo 10 euro).

Martedì 21 alle 9.30, Don Gianni Rossi celebrerà la Funzione Liturgica sempre nella Chiesa campestre. Alle 22.00, in paese, grande attesa per lo spettacolo di Giuliano Marongiu "Isola in Festa".