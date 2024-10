Anche Romana non è da meno e ha predisposto un ricco calendario di eventi, grazie alla Pro loco e al Comune, per il Carnevale 2019.

Si partirà giovedì 28 febbraio alle 18.00 con la frittellata in piazza per proseguire sabato 2 marzo alle 22.00, con una serata danzante.

Domenica 3 alle 18.00 è in programma il Balla Bimbi (che sarà ripetuto domenica 10 alla stessa ora). Lunedì 4 dalle 16.00, è in programma una festa in maschera con l’animazione “Hakuna Matata”. Martedì 5 alle 18.00 “Sas Mantogadas”, gioca e balla con “Brullas”.

Sabato 9 alle 15.00 si terrà la sfilata di carri allegorici seguita, alle 18.00, dalla favata in piazza.