«Considerato che è intenzione dell’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle attività culturali, organizzare una serie di iniziative volte a ricordare il primo conflitto mondiale attraverso una riflessione storiografica sul significato dell’esperienza della Grande Guerra facendo conoscere alle giovani generazioni ed alla cittadinanza tutte le conseguenze che essa ebbe sulle popolazioni ovvero stimolare il loro spirito critico e la cultura della nonviolenza per evitare il ripetersi di simili massacri».

Con questo spirito, la Giunta comunale di Romana presieduta dalla Sindaca Lucia Catte ha approvato il programma per le celebrazioni per il centenario della fine della prima guerra mondiale, in programma domenica 4 novembre.

Alle 11.00 è in programma il ritrovo presso il municipio seguito, alle 11.30, dalla celebrazione della Santa Messa per i caduti di tutte le guerre nella Chiesa parrocchiale di Santa Maria degli Angeli.

Dalle 12.00 avranno luogo la benedizione della croce di ferro in memoria dei caduti romanesi, la deposizione della corona d’alloro presso il monumento ai caduti, il saluto della prima cittadina, e la lettura da parte dell'Assessore alla cultura del Comune di Valstagna di alcuni passi dei libri “Fanterie Sarde all'ombra del Tricolore” di Alfredo Graziani e “Un'anno sull'altipiano” di Emilio Lussu.

Inoltre si procederà all’esposizione della ricerca condotta da Gaetano Masia sui Caduti in guerra di Romana, all’illustrazione dei componenti che costituiscono la croce e alla consegna dei diplomi "Croce al merito" ai discendenti dei caduti. La cornice musicale sarà curata dal coro di Ittiri.

La giornata si concluderà alle 18.30, nei locali della ex scuola media, con uno spettacolo teatrale.