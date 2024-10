A chi non è mai capitato di chiedersi che fine ha fatto un compagno di gioventù o il primo fidanzatino? Soprattutto quando questo riporta alla mente ricordi felici che allietano, anche per un secondo, le giornate più amare.

E’ ciò che è successo a Teresa Bovino, una signora di 69 anni che vive a Roma. Chi ci scrive per lei è la figlia, Michela: “Mia madre mi racconta ormai da anni di un ragazzo conosciuto nella Capitale negli anni Settanta, non è sicura, ma crede fosse della provincia di Nuoro. Il suo nome è Salvatore Pau. Le farebbe piacere anche vedere solo una sua foto”.

La signora Teresa è nata a Martano, in provincia di Lecce. Tra il 1967 e '68, all’età di 20 anni si è trasferita a Roma, dove ha iniziato a lavorare come cameriera.

Durante quel periodo ha conosciuto Salvatore Pau, militare presso la caserma Castro Pretorio. I due hanno iniziato una frequentazione durata sino alla fine degli anni ’70. Michela ci racconta che la madre lo ricorda con gli occhi e capelli neri. I due, dunque, si sono persi di vista, magari a causa del termine del servizio di leva del giovane, per poi non sentirsi e vedersi mai più. Ma in Teresa, nonostante siano trascorsi oltre 30 anni, il ricordo di quel bel giovanotto non l’ha mai perso. Lei si è costruita una sua famiglia, si è sposata nel 1980 con Sante, l’uomo con cui condivide tutt’oggi la sua vita, e nello stesso anno è diventata mamma di Michela, l’unica figlia.

A lei Teresa parla di Salvatore: “Ormai sono curiosa di vedere anche io l’uomo di cui mia mamma mi parla con affetto”, dice la figlia, che lancia un appello rivolto a tutti: “Aiutatemi a fare felice mia mamma e a trovare Salvatore Pau”.

Non sarà facile riuscire in questa impresa, visti i pochi particolari che possediamo di Salvatore e che riepiloghiamo.

Salvatore Pau potrebbe avere oggi intorno ai 70 anni, quando ne aveva circa 25 era in servizio presso la Caserma “Macao” in viale Castro Pretorio, Roma. Capelli e occhi di colore neri, e al tempo Teresa e Salvatore avevano come amici in comune un certo Giovanni Flores e una certa Carmela.

Basterà? Anche noi lo speriamo, perché la vita, in fondo, è fatta di belle emozioni.

Chi ha notizie di Salvatore Pau può scrivere alla mail: redazione@sardegnalive.net