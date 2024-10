Mentre il popolo italiano si mobilita per far arrivare in Gallura e Barbagia i beni di cui si ha più urgente bisogno in momenti come questo, una serie di ammirevoli iniziative arrivano anche dal mondo del calcio.

La Roma, il Milan e la Juventus sono state le prime società, e speriamo non le ultime, a mettere in moto la macchina della solidarietà per aiutare economicamente la Sardegna dopo l'alluvione.

Il match di Serie A tra Roma e Cagliari, che si giocherà lunedì allo Stadio Olimpico, sarà una partita speciale: come conferma un tweet della Roma, infatti, parte degli incassi verà devoluta in beneficenza. Il Presidente della Roma, l'americano James Pallotta, ha fatto inoltre sapere che sosterrà la popolazione sarda con una sua donazione personale.

Anche i rossoneri di Milano sono vicini alla tragedia che ha colpito l'isola. Parte dei 250mila euro raccolti dalla Fondazione Milan durante una serata di gala verranno donati alle città più colpite da Cleopatra.

E ancora la Juve, sempre su twitter, si dice vicina alla Sardegna colpita dal maltempo e si unisce al lutto nazionale invitando i propri tifosi a mobilitarsi in soccorso delle vittime fisicamente o economicamente mandando un messaggio al 45500.

Salvatore Sirigu, originario di Siniscola e portiere del PSG e della Nazionale italiana, si dice "commosso per i messaggi di solidarietà ricevuti da tanti colleghi italiani che mi hanno chiamato chiedendomi come aiutare la Sardegna. Così ho chiamato il presidente dell'AIC Tommasi e abbiamo aperto una sottoscrizione. Ma non ci limiteremo ai soldi: la mia terra ha bisogno di ritornare a sorridere. Adesso è inutile piangere sul latte versato" continua Sirigu "sicuramente era una tragedia evitabile ma adesso dobbiamo muoversi per aiutare chi si trova in difficolt. Sappiano che noi non ci dimenticheremo di loro e organizzeremo al più presto qualcosa anche con gli altri grandi calciatori sardi."