Dopo tre stagioni, le strade di Rok Stipcevic e la Dinamo Banco di Sardegna si separano. In un clima di grande serenità e stima reciproca, l’ala croata e la Società del Presidente Stefano Sardara hanno deciso di rescindere consensualmente il contratto.

«Ringrazio tutti i sardi – ha sottolineato Stipcevic - per essermi stati sempre vicini e avermi accolto e accettato come se fossi uno di voi. Ringrazio lo staff e la società, tutti i compagni di squadra, ogni persona che è stata vicino a me in questi anni».

«Prima o poi arriva il momento in cui le strade nella vita si separano – ha concluso il croato – e le nostre si separano in questo momento e per adesso… Questo fa parte della vita e del nostro lavoro (passione), è una cosa che si deve accettare. Si va avanti stringendo le mani forte, col sorriso. Si va avanti soprattutto sapendo di aver dato tutto se stesso in questi anni. Si esce a testa alta! Grazie e in bocca al lupo Dinamo!».

Intanto è stata fissata per martedì 29 maggio alle 10.30, nella Club House societaria, la presentazione ufficiale del nuovo allenatore, Vincenzo Esposito.