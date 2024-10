Intorno all’una del mattino, i Vigili del fuoco del Distaccamento di San Vito sono stati impegnati per l’incendio su due auto nel comune di Villasimius, nella centralissima via Roma, allertati dalla sala operativa 115, la squadra è giunta sul posto con il mezzo Aps riuscendo ad estinguere l’incendio con prontezza evitando il propagarsi delle fiamme ad altre auto vicine. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.