La prima stima del rogo sul Montiferru, nell'Oristanese, parlava di 20mila ettari andati in fumo in quelle giornate di fine luglio quando per giorni hanno continuato a bruciare pascoli, terreni incolti, bosco, vigneti e oliveti con i loro alberi secolari.

Ora il Corpo Forestale, anche con l'aiuto dei droni, ha georeferenziato l'estensione del territorio percorso dalle fiamme: 12.859 ettari di cui 3.952 di bosco.

Sulla base di questo dato, trasmesso all'assessorato regionale dell'Ambiente, guidato da Gianni Lampis, che ha la delega per la Protezione civile, la Regione si baserà per verificare le istanze raccolte dai Comuni per la richiesta dei danni, che ammonta a decine di di milioni di euro.

Saranno effettuate le verifiche documentali e ci saranno anche le perizie in loco per valutare le singole domande e procedere ai ristori.