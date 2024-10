Niente caccia per dieci anni nelle zone della Sardegna bruciate dagli incendi. E’ quanto viene chiesto in una petizione lanciata su Change.org che ha raccolto oltre 44mila firme durante il fine settimana.

Si chiede al governatore Solinas che "passata l'emergenza roghi sull'Isola si proceda con uno stop alla caccia", poiché "tra le vittime dei roghi c'è la fauna selvatica che muore in mezzo alle fiamme: cervi, volpi, cinghiali sono le vittime degli incendi di questi giorni", si legge nel testo dell'appello.

In realtà lo prevede già una legge regionale varata nel 2000 dove sono elencati tutti i vincoli che limitano l'uso del suolo percorso dal fuoco. Tra questi il divieto per 15 anni di modificare la destinazione d'uso, salvo la realizzazione di opere che si rendano necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. Per 10 anni invece scatta lo stop a insediamenti abitativi e produttivi, al pascolo e alla caccia.