Da segnalazioni pervenute alla Sala operativa del 115, i Vigili del Fuoco del Comando sono intervenuti intorno alle 2 circa nella piazza VI Novembre a Quartu Sant’Elena, per l'incendio di un'autovettura in sosta, una Smart.

La Sala operativa del dei Vigili del Fuoco ha inviato sul una squadra di Pronto intervento che con un'autopompa ha spento le fiamme che hanno coinvolto l'intera autovettura e messo in sicurezza l’area circostante e la sede stradale. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.