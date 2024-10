Fiamme in una discarica abusiva di rifiuti in una stradina del viale Monastir, al Km. 5,500, a Cagliari, nei pressi di viale Umberto Ticca, accanto all’azienda petrolifera “Farmos”. Intorno all’ora di pranzo, l’enorme colonna di fumo nero era visibile in lontananza e ha attirato l’attenzione di alcuni automobilisti che hanno chiamato il 115.

Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco (la 1°, con un’Aps e un modulo), dal Distaccamento portuale di via Roma, che hanno provveduto allo spegnimento e alla messa in sicurezza dell’area circostante. Da notare come l’intera zona sia diventata “terra di nessuno”, in un budello di strada chiusa al traffico e senza uscita che è diventato luogo ideale per chi deve disfarsi dei rifiuti di ogni genere: bustoni pieni di ogni genere di immondizia, plastica, detriti, vecchi elettrodomestici e tanto altro, in quell’area priva di telecamere di sicurezza per beccare i maleducati.

