Un vigile del fuoco intossicato, un operaio ustionato e 400 vetture da rottamare distrutte. È il bilancio del gigantesco rogo scoppiato oggi pomeriggio all'interno del deposito auto di Quartucciu, in località Pill'e Matta.

L'incendio è stato domato dai Vigili del fuoco, una volta spento sono state portate avanti le operazioni di bonifica.

Dopo una visita lampo, il vigile del fuoco soccorso dal 118 per aver respirato fumo ha ripreso subito a lavorare. L'operaio, invece, è stato trasportato in ospedale per lievi ustioni alle mani, ma le sue condizioni non sono gravi.

Le cause del rogo non sono state accertate. Le fiamme sono divampate mentre all'interno dell'area, delimitata da un muretto in cemento, lavoravano alcuni operai che hanno immediatamente fatto scattare l'allarme. Le squadre a terra dei vigili del fuoco hanno anche richiesto l'intervento di un elicottero che però non è riuscito ad avvicinarsi a causa della fitta coltre di fumo e della posizione delle auto in fiamme.

Assieme ai pompieri sono intervenuti gli uomini del corpo forestale, la protezione civile e i carabinieri della Compagnia di Quartu che hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell'incendio.