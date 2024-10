Nella notte, intorno alle 03:30, la sala operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Sassari ha ricevuto una richiesta di intervento per un incendio ai danni di un chiosco adibito alla rivendita di fiori e piante, avvenuto a Olbia, in via Roma, fronte cimitero.

Sul posto sono state inviate due squadre operative del distaccamento di Olbia Basa. Messa in sicurezza la zona interessata dall'incendio, il personale del 115 ha provveduto allo spegnimento delle fiamme, per poi accertare le cause del pesante rogo. Presenti sul posto anche i Carabinieri di Olbia per la sicurezza delle operazioni di soccorso.