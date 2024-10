Ancora fiamme, il secondo episodio (dopo quello di ieri, a S'Ortu Mannu), sempre a Villamassargia. E’in corso dalla tarda serata di ieri un vasto incendio di un fienile all'interno di un'azienda agricola in località Tallaroga, i Vigili del Fuoco sono sul posto con tre automezzi per spegnere le fiamme.



Da richiesta di soccorso pervenuta alla Sala operativa del 115, la squadra di Pronto intervento "5A" Vigili del Fuoco del distaccamento di Iglesias stanno intervenendo dalle 21.30 circa della tarda serata di ieri in località Tallaroga nel comune di Villamassargia, per un vasto incendio che si è sviluppato in un azienda agricola.

A fuoco oltre 700 rotoballe di fieno, alcune attrezzature e un silos che contiene mangime. I Vigili del Fuoco hanno evitato la propagazione delle fiamme all'intera azienda spegnendo anche la vegetazione circostante coinvolta, gli operatori hanno salvato dall'incendio un'altro silos del mangime, raffreddandolo.

La squadra VVF sta operando con tre automezzi un'Aps (autopompa serbatoio) un automezzo fuoristrada dotato di modulo antincendio e un’Abp (autobotte pompa) di supporto.

L'intervento è ancora in corso, nella fase finale dell'intervento i Vigili del Fuoco avvieranno gli accertamenti per stabilire le cause del rogo e la messa in sicurezza dell’area.