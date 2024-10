Un pericoloso incendio, nella tarda notte di ieri, ha interessato e distrutto 5 camion e relativi rimorchi parcheggiati nella zona industriale “Predda Niedda”, alla Long Group, nei pressi della Ferramenta Carboni. La Sala Operativa del Comando Sassari, ha prontamente inviato sul posto 3 squadre di pronto intervento 1A, 2A e 3A.

Messa in sicurezza la zona, gli operatori hanno provveduto allo spegnimento del pesante rogo per evitare il propagarsi dello stesso ad altri mezzi posteggiati nelle vicinanze. Presenti, sul posto, le forze dell'ordine a garanzia della sicurezza delle operazioni di soccorso. Da chiarire le cause dell’episodio.

