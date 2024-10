Un vasto incendio, sviluppatosi all’interno di un locale adibito a sale biliardo, in via Newton a Cagliari, ha tenuto impegnati per diverse ore i Vigili del Fuoco, che hanno evitato la propagazione delle fiamme ad un'altra attività adiacente.

La Sala operativa del 115 ha ricevuto la chiamata intorno alle 3.30 e ha inviato sul posto 3 automezzi con nove operatori.

Sul posto anche i Carabinieri della Radiomobile, i danni sono ingenti e fortunatamente è stato evitato che le fiamme coinvolgessero anche una struttura vicina: dopo la bonifica e la messa in sicurezza della struttura, sono in atto le verifiche e i controlli per capire le origini di quanto accaduto.