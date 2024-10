Un'altra giornata di fiamme in Sardegna. Il Corpo Forestale sta intervenendo mediante un elicottero proveniente dalla base di Sorgono su una bonifica in agro del comune di Borore, in località Crastu Abile.

Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Macomer.

Fiamme anche a Oniferi, dove sta operando a supporto delle squadre di terra un velivolo della flotta regionale decollato dalla base di Farcana. Il rogo in località Nuraghe Brodu.

Allarme anche a Villagrande Strisaili, in località Funtana Pipinari. Sul posto un elicottero partito da San Cosimo. A coordinare le operazioni di spegnimento sono le stesse pattuglie del Corpo forestale di Villagrande.