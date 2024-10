“Ormai sono esattamente otto mesi che gli abitanti delle palazzine di via Bosco Cappuccio, in particolare del numero 5, si lamentano per il degrado a cui si vengono a trovare aprendo il portone del condominio. Numerose sono state le chiamate all' UrpRP e ai vigili urbani nonché via mail al sindaco Zedda. Quest'ultimo rispose tempo addietro che avrebbe risolto subito il problema, ma tutto è come sempre”.

Inizia così il testo dell’interrogazione urgente dell’esponente di palazzo Bacaredda, Alessandro Sorgia: “L'immondizia copre ogni giorno almeno 100 metriquadri attorno ai cassonetti. Ogni ora del giorno, ma soprattutto in piena notte, sono numerosissime le macchine che si fermano per buttare attorno ai cassonetti di tutto e di più. Ma il bello arriva alla vigilia di Natale, forse c'erano 200 metriquadri di buste di immondizia, poi forse colposo o volutamente doloso, è scoppiato un incendio. Fiamme alte più di 2 metri. Per fortuna le poche macchine che c'erano sono state spostate immediatamente. Subito le chiamate ai Vigili del Fuoco, con le fiamme che 'minacciavano' le palazzine attigue. Con la presente interrogazione – conclude Sorgia - si chiede un immediato intervento affinché vengano intensificati i controlli in tutta la città che in più parti viene ridotta a vera e propria discarica abusiva”.