Incendio questa mattina nelle campagne di Tuili. Le fiamme sono partite dal vano motore di un trattore agricolo, che si trovava in un terreno vicino alla strada provinciale 5.

Le chiamate giunte alla sala operativa del 115 ha fatto scattare l'allarme: sul posto è intervenuta la squadra "9A" dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Mandas e una squadra inviata dal Distaccamento di Ales.

Domato le fiamme ed evitata la propagazione delle fiamme all'intero mezzo agricolo, il perosnale del 115 ha messo in sicurezza l'area con la bonifica di alcuni focolai residui nella vegetazione circostante. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.