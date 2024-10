Notte impegnativa per le squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza le aree coinvolte: in particolare, come da segnalazioni pervenute alla sala 115, le squadre di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di viale Marconi sono intervenute nella notte e dalle prime ore del mattino per alcuni incendi.

Un incendio si è sviluppato nei pressi di una scuola tra via Toti e via degli Stendardi, nel quartiere di Pirri dove una squadra ha operato per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area; poco dopo la stessa squadra, intorno alle 22, è stata dirottata in via Sanna, sempre a Pirri, per un incendio che ha coinvolto dei rifiuti e masserizie. In questo caso, le fiamme si sono si è propagate anche ad una cabina Enel gli operatori del 115 hanno spento le fiamme e provveduto alla messa in sicurezza, sul posto sono intervenute anche due Volanti della Polizia di Stato per operazioni di ordine pubblico.

Un altro incendio di rifiuti si è propagato in via Doberdò, a Cagliari rischiando di coinvolgere anche delle autovetture in sosta, tempestivamente spento dalla squadra "4A" del distaccamento cittadino di Cagliari (sede porto di Cagliari squadra terra).

Un'altro intervento effettuato dalla squadra di pronto intervento "2A", intorno alle 4:30 in via Rossini ad Assemini, per l'incendio di un'autovettura sulla sede stradale, le fiamme sono state spente, con la messa in sicurezza dell'area e della sede stradale. Per tutti roghi le cause sono in fase di accertamento, non si escludono i gesti dolosi.