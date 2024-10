Da segnalazioni pervenute alla sala operativa 115, squadre di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari, sono intervenute nella notte tra mercoledì 8 e giovedì 9, per l'incendio di tre veicoli in sosta nei comuni di Quartu Sant'Elena di Selargius e Settimo San Pietro.

Il primo intervento intorno alle 22:30 in via Fieramosca a Quartu Sant'Elena, un principio d'incendio si e' sviluppato in un'autovettura in sosta dove le fiamme hanno coinvolto una parte del veicolo e gli interni; intorno alle 01:15 un'altro incendio autovettura in sosta nella via Calabria nel comune di Settimo San Pietro distrutta dalle fiamme, dove gli operatori della squadra VVF hanno evitato la propagazione delle fiamme anche alla struttura di un'abitazione adiacente.

Intorno alle 3:20 la sala operativa riceve altre segnalazioni per l'incendio di un furgone in via Don Orione a Selargius, dove gli operatori della squadra del 115 intervenuta per spegnere il rogo, ha messo in sicurezza tre bombole di gpl localizzate all'interno dell'automezzo e portate in zona sicura e raffreddate evitando il peggio. I Vigili del Fuoco dopo aver spento i roghi hanno messo in sicurezza le aree coinvolte e avviato gli accertamenti per stabilirne le cause.