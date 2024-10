Anche quest’anno l’ormai famoso quartiere di “Rochitas” sarà in “Festa”. L’Amministrazione comunale di Thiesi presieduta dal Sindaco Gianfranco Soletta ha deciso di riproporre l’ormai tradizionale manifestazione che allegrerà l’omonimo quartiere situato in un tacco calcareo, luogo in cui sorse l’antico insediamento di Thiesi.

Un evento molto seguito in questi anni, tanto da richiamara centinaia e centinaia di visitatori provenienti da ogni parte dell’isola per assaggiare le prelibatezze culinarie del paese e sorseggiare il buon vino locale.

Per allestire nel migliore dei modi la prossima edizione, il primo cittadino ha convocato per giovedì 11 ottobre alle 18.30, in Comune, una prima riunione con gli interessati per allestire nel migliore dei modi la macchina organizzativa.