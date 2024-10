Procede, senza sosta, la macchina organizzativa di Rochitas in festa” 2017, in programma sabato 16 dicembre a Thiesi. Da alcuni giorni è disponibile il modulo per la richiesta di partecipazione all’area artigianale o del mercatino natalizio.

Oltre alle generalità dell’espositore, dovrà essere indicato anche il settore (artigianato, hobbisti, creatività, libri e collezionismo, erbe e prodotti dell’agricoltura, volontariato (onlus) e altro).

il cartaceo può essere inviato, in posta privata, alla pagina Facebook “Rochitas in festa”, all’indirizzo di posta elettronica segreteria@comunethiesi.it oppure recandosi in Comune dove lo stesso potrà essere compilato e consegnato al primo piano del palazzo comunale (ufficio segreteria). Le domande saranno valutate da un’apposita commissione e scadranno martedì 5 dicembre.

Gli espositori si dovranno impegnare a utilizzare stand ed espositori propri che non occupino una superficie superiore ai 3 metri per 3. Gli stessi dovranno essere addobbati rispettando il tema sardo e natalizio caratteristico della manifestazione.