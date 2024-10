"Far passare la chiusura delle scuole per un'operazione di risparmio è una grandissima sciocchezza".

E' questo il messaggio pubblicato dal consigliere regionale del PD Roberto Deriu sul proprio profilo Facebook in merito al Piano di dimensionamento scolastico con la soppressione di pluriclassi nei piccoli centri della Sardegna.

“I numeri della spesa non sono certo nello zero virgola di quei minuscoli servizi - spiega Deriu -. Vengono chiuse perché anziché aiutare la Sardegna che c'è si vuole una Sardegna, magari migliore, che non esiste. È un metodo, non un risparmio. E magari pure un'ideologia”.