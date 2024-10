In Sardegna

L'obiettivo del Presidente Cappellacci - dice Deriu - ora è chiaro: vuole privatizzare la gestione del servizio idrico in Sardegna. Infatti dopo aver deliberatamente portato Abbanoa allo sfascio, facendola travolgere dai debiti senza intervenire sulle dimensioni dell'ambito, ha usato la ricapitalizzazione per mettere il controllo della società nelle mani della Regione per poi consegnarla ai privati