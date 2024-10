"Quanto accade in questi giorni a Ottana, Lei, Bolotana, Silanus, Villasor, testimonia l’inevitabile conclusione -ha detto Roberto Deriu- della storia di Abbanoa che va verso il fallimento totale con danni, disagi e costi enormi per l’intera comunità sarda. Una conclusione da tempo prevista ed annunciata, ma sempre rifiutata con fastidio da chi l’idromostro l’ha voluto, l’ha difeso, l’ha amministrato e lo amministra.

Abbanoa va chiusa, non si può continuare a credere che potrà rimettersi in sesto: non esistono possibilità perché ciò possa accadere. Lo hanno dimostrato gli studi: la sua dimensione non risponde ai criteri di ottimalità ed è quindi troppo grande per poter essere efficiente e per poter garantire un servizio a costi equi. E’ da sconsiderati pensare di risolvere il tutto aumentando il costo dell’acqua o trasferendo ad Abbanoa ingenti risorse pubbliche: i debiti continueranno ad aumentare e così l’inefficienza.

E’ irresponsabile -conclude il presidente Deriu- far finta di niente e giocare a nascondersi: Abbanoa è un problema enorme, rappresentato oltre che dai quotidiani disagi ai quali vengono sottoposte migliaia di cittadini sardi, dal miliardo di euro che si abbatterà come uno tsunami sulle già deboli casse pubbliche della Sardegna. Siamo difronte ad un altro ritardo del Consiglio Regionale che non vuole occuparsi della questione che invece merita uno studio profondo per arrivare a soluzioni vere e durature".