“E’ ora che i veri protagonisti della Sardegna, come gli sportivi, siano sostenuti efficacemente nella loro attività per moltiplicare gli effetti positivi che producono sulla realtà sociale dell’isola. Propongo il raddoppio degli stanziamenti – con 32 milioni di euro in più all’anno – che consentirà un rilancio in grande stile dell’offerta sportiva, educativa e di salute in Sardegna”.

Lo ha dichiarato Roberto Deriu, candidato alle primarie del centrosinistra per la presidenza della Regione, annunciando il grande Evento sullo Sport in programma a Cagliari nel mese di settembre durante il quale sarà presentata la Superlegge sullo Sport che prevede il raddoppio dei fondi annuali allo Sport: nuovi fondi, pari a 32 milioni di euro, per consentire a tutte le società sportive, agli operatori dello sport e a quelli della sanità di svolgere un’azione efficace a vantaggio dell’intera comunità.