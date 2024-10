Si apre con un assolo lo spettacolo di danza più atteso dell'estate sarda. “Roberto Bolle & friends” arriva al Forte Arena Forte di Pula per chiudere un tour dai grandi numeri.

E' stato un evento dove il pubblico, inizialmente freddo, esulta e si emoziona dinnanzi a tanta bellezza della danza di altissimo livello. Grazie alla direzione artistica della stessa Etoile scaligera, lo spettacolo è fruibile da tutti e riesce ad appassionare anche coloro che non frequentano abitualmente questo mondo artistico.

Si inizia con un assolo di Bolle con la coreografia firmata Eric Gauthier, un gioco con le posizioni della danza classica caratterizzato da un vorticoso crescendo.

Anna Oil, Melissa Hamilton, Danil Simkin, Young Gyu Choi, Misa Kuranaga e Polina Semionova sono gli artisti voluti da Roberto Bolle in un articolato e ricco programma.

Fra gli altri, Il terzo atto di Don Chisciotte nella classica versione di Marius Petipa. Interpretato da Misa Kuranaga e Daniil Simkin, il virtuosismo tecnico a due accende gli animi.

Polina Semionova e Roberto Bolle mandano in visibilio la platea nella Carmen nella splendida e carnale versione di Roland Petit.

In“Penumbra”, coreografia di Remi Wörtmeyer sulle note di Sergei Rachmaninoff, Anna Ol e Young Gyu Choi, mostrano una fluidità che tocca l'animo e maestria da primo della classe su una scenografia che toglie il fiato.

“Rencontre”, nuova coreografia sulle note di René Aubry ideata da Massimiliano Volpini, vede Roberto Bolle e Melissa Hamilton impegnati in una perfomance dove alla tecnica estrema, si mischia l'aspetto contemporaneo. Grazie alla coreografia grafica, Roberto Bolle si trasforma in un disegno e la realtà in sogno. Si prosegue verso una rivisitazione del repertorio classico dove la tecnica estrema si mischia al contemporaneo con l'ausilio di giochi digitali ad alta intensità.

Impossibile alla fine non omaggiare l'intero corpo di ballo. Tutto il pubblico in piedi per una standing ovation più che meritata.