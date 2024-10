Roberto Barbieri è da oggi il nuovo Presidente di Sogeaal S.p.A.

E’ stato nominato Presidente e rappresentante dell’azionista di maggioranza F2i durante la seduta odierna del Consiglio di Amministrazione della Società.

“Sono orgoglioso del nuovo incarico e di poter contribuire con la mia esperienza al progetto di sviluppo che F2i intende portare avanti a seguito dell’importante investimento fatto ad Alghero”, ha detto il nuovo Presidente.

Mario Peralda, Direttore Generale della SO.GE.A.AL., ha aggiunto: “A nome dell’Aeroporto di Alghero diamo il benvenuto al neo Presidente Roberto Barbieri. Una figura professionale di così alto livello è garanzia di un contributo importante al percorso che abbiamo avviato a seguito dell’ingresso di F2i”.

F2i è una società di gestione del risparmio autorizzata da Banca d’Italia, che gestisce attualmente due fondi chiusi dedicati a investimenti nel settore delle infrastrutture per un totale di circa 3 miliardi di Euro. Attraverso importanti partecipazioni nel sistema aeroportuale nazionale (Milano Linate, Milano Malpensa, Bergamo, Torino, Bologna, Napoli) presidia il 30% del traffico in Italia.

Roberto Barbieri, dopo la laurea con il massimo dei voti e lode in Scienze Economiche nel 1978 presso l’Università degli Studi di Napoli e corsi di specializzazione in finanza e strategia aziendale, nel 1978 è entrato in Finmeccanica e ha partecipato per conto di Aeritalia-Finmeccanica agli accordi industriali con Boeing e McDonnell Douglas. In seguito ha ricoperto il ruolo di responsabile finanziario in Iniziativa Meta (Gruppo Montedison) e di Direttore Generale del Messaggero S.p.A.

Dopo un periodo in Aeritalia S.p.A. come dirigente finanziario, è entrato nel gruppo Ferrovie dello Stato con l’incarico di Direttore Finanziario di Metropolis S.p.A.

Dal 1993 al 2008 si è dedicato all’attività politica, prima come Assessore alle Risorse Strategiche del Comune di Napoli - occupandosi della prima privatizzazione di un aeroporto in Italia (cessione alla British Airport Authority dell’Aeroporto di Capodichino) e della prima emissione obbligazionaria di un comune italiano sul mercato finanziario americano – poi come Deputato (dal 1996) e Senatore (dal 2006).

Nel 2008 ha deciso di lasciare l’attività politica per riprendere quella professionale come consulente aziendale per Alerion S.p.A., Health Care S.p.A. e GTT S.p.A. – Gruppo Trasporti Torinesi S.p.A.

Dal 2010 al 2013 è stato Amministratore Delegato di GTT S.p.A.

Dal luglio 2013 è Amministratore Delegato di SAGAT S.p.A.