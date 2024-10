La Starwood Costa Smeralda ha presentato questa mattina in conferenza stampa il calendario degli eventi estivi che animeranno Porto Cervo fino a settembre. All’appuntamento con i giornalisti hanno partecipato Franco Mulas, Area manager della Starwood Costa Smeralda, Raffaella Manca, responsabile marketing e Stefania Riboldi, F&B event.

La catena alberghiera ha ideato una serie di appuntamenti, tra cui concerti, sfilate di moda, manifestazioni sportive ed enogastronomiche. L’evento più importante sarà il grande concerto all’hotel Cala di Volpe, fissato per il 13 agosto: sul palco salirà Robbie Williams. L’artista inglese porterà in scena il suo pluridecennale repertorio con tutti i maggiori successi, che gli hanno permesso di diventare una star di primo livello nel panorama musicale mondiale.

“E’ un onore e un piacere avere Robbie Williams qui con noi, per la prima volta – ha detto Franco Mulas -. Crediamo sia un artista che si adatta bene alla nostra strategia: far conoscere la Sardegna nel mondo anche attraverso i nostri alberghi. L’immagine della Sardegna, con il contributo del concerto di Robbie Williams, passerà anche attraverso gli schermi delle oltre 130 mila camere che la catena alberghiera Starwood ha nel mondo”.

L’estate a Porto Cervo e in Costa Smeralda non si ferma però alla musica. La Starwood, infatti, annuncia 53 appuntamenti (numero che richiama i 53 anni della Costa Smeralda), dal 15 giugno al 30 agosto, che si svolgeranno nella piazza di Porto Cervo. Occasioni di divertimento gratuite, che animeranno la piazza con musica, spettacoli e intrattenimento.

Confermati anche quest’anno gli appuntamenti con il Wine e il Food Festival. Le due rassegne, dopo anni di successi, mantengono inalterato il loro format. Il Wine Festival si svolgerà dal 15 al 17 maggio. a fare da cornice alle degustazioni delle migliori etichette sarde e nazionali, un importante programma di appuntamenti: incontri con giornalisti e blogger, cene gourmet, presentazione di libri e la Fashion Wine Walk, la passeggiata tra vini eccellenti abbinati ai marchi di moda più prestigiosi nella Piazzetta di Porto Cervo. Per quanto riguarda il Food Festival, l’appuntamento è fissato per il 6 e 7 giugno. Si tratta di un’occasione speciale per gustare, attraverso la cucina dei più apprezzati chef italiani, il meglio dei prodotti gastronomici sardi e nazionali. Show cooking, lezioni di cucina, degustazioni e cene gourmet animeranno il weekend dedicato al gusto. Stefania Riboldi, F&B event Starwood, ha sottolineato: “Durante la rassegna i produttori isolani avranno l’occasione di mettersi in mostra cogliendo così l’opportunità per diventare fornitori ufficiali del nostro nuovo ristorante Stelle D stelle”.

Confermando, infatti, l’attenzione per le eccellenze enogastronomiche, la Starwood ha programmato per quest’anno una novità assoluta: il primo ristorante pluristellato della Costa Smeralda grazie alla presenza di dieci chef italiani stellati Michelin, veri e propri campioni della nostra cucina nel mondo. L’idea denominata “Stelle D Stelle” rappresenta un’occasione unica nel panorama sardo per promuovere i sapori dell’Isola attraverso le ricette dei fuoriclasse della cucina nazionale. “Stelle D Stelle” sarà una occasione molto importante per i produttori sardi: alcuni di loro verranno scelti durante la manifestazione e verranno inseriti nel menù del ristorante esclusivo Stelle D Stelle.

Altri appuntamenti cardine dell’estate smeraldina saranno la Fashion week, prevista per metà luglio e, sempre nello stesso periodo, la serata Ferrari al caffè Sole, in omaggio alla famiglia Lunelli, proprietaria della celebrata marca di spumante trentina e da sempre affezion