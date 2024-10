La Giunta Regionale ha stanziato 5 milioni di euro per la ristrutturazione e il restauro delle palazzine dell'ex ospedale psichiatrico Rizzeddu a Sassari. L'intervento riguarderà la Palazzina E, attualmente in stato di completo abbandono, la Palazzina O, inutilizzata, e le aree esterne. Nelle prossime settimane sarà pubblicata da Ares la procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la redazione del progetto preliminare.

L’importante progetto che andrà a potenziare i servizi sanitari del territorio sassarese rientra nel Programma di investimenti della Giunta regionale in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021. "Con il ripristino di questi importanti edifici storici, abbandonati da anni, Sassari avrà un Polo Sanitario di medicina territoriale che sarà centro di riferimento di tutto il Nord Sardegna - dichiara il presidente del Consiglio regionale Michele Pais -. Al termine dei lavori, previsto tra 42 mesi, saranno accentrati in un'unica area numerosi servizi sanitari, al fine di prendere in carico i pazienti con la massima qualità clinica".

"Combattere la migrazione sanitaria, anche intraregionale, e costruire una sanità che sia di qualità in tutti i territori della Sardegna è una priorità della Giunta guidata da Christian Solinas e dell'Assessore alla Sanità Mario Nieddu" - continua il presidente Pais -. Oltre alle ingenti risorse stanziate per l'adeguamento infrastrutturale e tecnologico, sono stati stanziati ulteriori 7,5 milioni di euro per l'arruolamento di nuovi docenti universitari e finanziate ulteriori 230 borse di studio per formare i nuovi medici specialisti, la cui assenza è la vera emergenza accentuata dalla pandemia".

"Sassari deve tornare ad essere centro d’eccellenza sanitaria, integrato a tutto il resto della Sardegna, recuperando il terreno perso nel passato, in una logica di rete che metta a sistema la medicina territoriale con quella ospedaliera e universitaria, eccellenza assoluta, che queste misure concrete tendono a valorizzare e sostenere”, conclude Pais.