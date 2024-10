E' rivolta nel quartiere il Borghetto di Nuoro contro l'installazione di un ripetitore di una compagnia telefonica. Senza aver ricevuto alcun preavviso, ieri mattina gli abitanti si sono ritrovati ad assistere ai lavori preparatori all'installazione dell'impianto.

Tutto questo, denunciano i componenti del Comitato di quartiere, "in barba alla sentenza 375 del 31 agosto 2014 che impone l'obbligo di informazione ai cittadini e il preventivo assenso degli stessi per il via libera".

Un appello è stato lanciato alle istituzione locali, mentre i carabinieri e il capo dei vigili urbani sono stati chiamati per un sopralluogo. "Il sindaco ci ha assicurato un intervento per la prossima settimana - riferisce il Comitato - ma per noi potrebbe essere troppo tardi perché i lavori stando andando avanti".

Di qui la decisione di riunire gli abitanti in un sit-in permanente vicino all'aerea transennata del cantiere per dissuadere i tecnici a proseguire nell'installazione.