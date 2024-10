La giudice del tribunale di Nuoro Teresa Castagna ha rinviato a giudizio dieci pastori sardi, accusati di blocco stradale. I fatti risalgono all'8 febbraio 2019, quando nell'ambito della rivolta del latte si tenne una protesta sulla statale 131 Dcn all'altezza di Siniscola.

La data di apertura del dibattimento è stata fissata per il 19 novembre. Ieri, invece, si era aperto il processo a carico di altri quattro allevatori, protagonisti questa volta di una manifestazione avvenuta il 13 febbraio sempre sulla 131 Dcn, al bivio di Lula.

In contemporanea all'udienza di questa mattina si è tenuto un sit-in nella gradinata del tribunale, promosso dai rappresentanti di Libertade e Sardigna Natzione, come gesto di solidarietà ai pastori. "Combatteremo fino alla fine per il diritto dei lavoratori a manifestare il proprio disagio - ha detto il leader di Sardigna Natzione Bustianu Cumpostu -.Vogliamo capire di quale reato si sono macchiati i nostri allevatori: non c'è stata violenza, hanno solo voluto fermare gli automobilisti per sensibilizzarli sulla loro vertenza e per distribuire qualche volantino".

"Agli allevatori a processo per aver rivendicato il sacrosanto diritto a che il loro lavoro venga pagato in maniera più equa, va tutta la nostra solidarietà - ha detto Priamo Cottu, pastore e rappresentante di Libertade - combatteremo al loro fianco con tutti i mezzi, prima di tutto offrendo il supporto legale di cui hanno bisogno".