E’ il primo martedì di marzo e stanno per scoccare le dieci del mattino nell’Ufficio Postale di Sorgono. Sostano in attesa alcune decine di persone, quando l’impiegata si rivolge ai clienti dicendo loro: <<abbiamo finito i soldi, per ora non è possibile ritirare le pensioni>>.

C’è chi manifesta atteggiamenti di insofferenza, chi si rivolge al vicino lasciandosi andare a considerazioni pungenti e chi, senza dire una parola se ne va. Nel presidio delle Poste Italiane di questo centro del Mandrolisai sono due gli sportelli attivi, ma di fatto c’è una sola impiegata che si sposta dall’uno all’altro per assolvere a tutte le operazioni richieste dall’utenza. In poco meno di mezz’ora, nonostante l’impegno e la sua buona volontà, l’impiegata riesce a servire solamente due persone. I clienti in attesa guardano con impazienza l’orologio.

<<Este tottu un ischiffu>> borbotta un anziano signore all’uscita dalle Poste. <<Ogni giorno è la stessa cosa. Ci costringono a fare lunghe file sia quando dobbiamo ritirare la pensione, sia quando è necessario sbrigare una qualsiasi pratica di ordinaria amministrazione. Sono due gli sportelli di questa struttura, ma gli impiegati sono pochi e non riescono a soddisfare le esigenze dei cittadini in tempi ragionevoli>>.

Nelle ore che passano inesorabili l’impiegata si trova a dover fronteggiare ogni tipo di richiesta e all’interno dell’Ufficio Postale il numero dei clienti in attesa continua ad aumentare.

<<Purtroppo questa è una situazione che si ripete ogni giorno - dice una giovane mamma -. Le Poste offrono tanti servizi, ma è impensabile credere che una sola impiegata riesca a seguire da sola, alternandosi ai vari sportelli, l’intero ufficio. A Sorgono per diversi motivi gravitano tantissime persone del territorio e l’Ufficio Postale diventa un approdo di primaria necessità molto spesso anche a causa di scadenze inderogabili. Per questo motivo il servizio dovrebbe essere potenziato. E’ impensabile che l’organico sia formato da due soli dipendenti. Uno di loro sbriga le pratiche allo sportello mentre l’altro riceve, quasi sempre, i clienti negli uffici preposti ed è così che si viene a creare una fila interminabile>>.

Poste Italiane ha voluto precisare che nell’ufficio sono solitamente presenti uno sportellista e il Direttore che, nei momenti di maggiore affluenza, attiva il secondo sportello.

<<L’analisi del flusso di clientela e del numero di operazioni quotidiane effettuate – spiega Poste Italiane - fa ritenere adeguato il personale applicato nell’ufficio di Sorgono. Le segnalazioni si riferiscono evidentemente ai primi giorni del mese in concomitanza della scadenza del pagamento delle pensioni Inps e di un conseguente incremento del numero di operazioni. Nell’ufficio del Mandrolisai, infatti, i primi giorni di ogni mese viene effettuato il pagamento di circa 250 ratei di pensione che sommati alle consuete operazioni possono prolungare i tempi di attesa allo sportello. Superati questi primi giorni del mese, infatti, l’afflusso di clientela ha un sensibile decremento>>.