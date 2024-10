Un omaggio a colui che ha scritto la storia del Cagliari calcio. Un amore, quello per il capoluogo sardo, iniziato nel lontano 1963. Campione d’Italia nel 1970, vicecampione del mondo con l’Italia nello stesso anno e campione d’Europa nel 1968, 42 presenze e 35 reti in nazionale, miglior marcatore assoluto nella storia del Cagliari con 207 segnature in 370 presenze.

Bastano solo questi dati per descrivere Luigi Riva, per tutti Gigi, il grande campione di Leggiuno che ha fatto della Sardegna una ragione di vita. E proprio a “Rombo di Tuono”, così lo soprannominò Gianni Brera, è dedicata l’opera curata da Giovanni Gelsomino, dal titolo "Riva e l'isola nel pallone", che sarà presentata sabato 16 dicembre alle 18.30, presso i locali del comune vecchio di Bonnanaro.

L’opera comprende una serie di testimonianze di alcune figure storiche del giornalismo, come Gianni Mura, Ottavio Olita, Manlio Brigaglia, Francesco Pinna, Massimiliano Morelli, Fabio Stassi, Ferdinando Mura, Claudio Ferretti e Costanzo Spineo. All’interno sono raccolte una serie di fotografie inedite, alcuni articoli di vecchi giornali e un’intervista a Enrico Albertosi, il portiere dello scudetto.

L’evento, moderato da Bruno Camera, è organizzato dall’Associazione turistica Pro loco in collaborazione con l’Amministrazione comunale e la scuola civica di musica Meilogu.